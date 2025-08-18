TSKB ve Rönesans Enerji'den Yenilenebilir Enerjiye 54,4 Milyon Euro Kredi Anlaşması

TSKB ve Rönesans Enerji A.Ş'nin iştiraki Rönesans REH Enerji Hizmetleri A.Ş arasında yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla toplamda 54,4 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. Finansman, İzmir'deki 35 MW'lık lisanssız RES ve Kırşehir'deki 15,6 MW'lık lisanssız arazi tipi GES projeleri için tahsis edilirken her iki proje de ilgili grup şirketinin öz tüketimine yönelik geliştirilecek. Yatırım kredisi, RES projesi için 42,5 milyon euro tutarında 8,5 yıl vadeli, GES projesi için ise 11,9 milyon euro tutarında 8 yıl vadeli olacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Rönesans Enerji A.Ş'nin iştiraki olan Rönesans REH Enerji Hizmetleri A.Ş arasında yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla toplam 54,4 milyon euro tutarında yeni bir finansman anlaşması imzalandı. İmzalanan finansman anlaşması kapsamında, Rönesans REH Enerji Hizmetleri A.Ş'nin Rönesans Holding'e bağlı grup şirketinin öz tüketimine yönelik olarak geliştirdiği yenilenebilir enerji projeleri desteklenecek. Finansman, şirketin sahip olduğu RES ve GES tesisi işletim hakları çerçevesinde, İzmir ve Kırşehir'de kurulması planlanan iki önemli projeyi kapsıyor.

Yatırım kredisi; İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan 35 MW kurulu gücündeki lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) için 42,5 milyon euro tutarında ve 8,5 yıl vadeli, Kırşehir'de kurulması planlanan 15,6 MW kurulu gücündeki lisanssız arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) için ise 11,9 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli olarak tahsis edildi. Sağlanan finansman, Rönesans Enerji Grubu'nun düşük karbonlu enerji üretimini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir gelişme olarak konumlanıyor. Projeler tamamlandığında, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyle hem Rönesans Holding şirketlerinin kendi enerji ihtiyacı karşılanacak hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanmış olacak.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, "TSKB'nin 75 yıllık yolculuğu boyunca, ülkemizin çok yönlü kalkınması ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda ekosistem dostu yatırımları uzun yıllardır kararlılıkla destekliyoruz. Bugüne kadar finansmanında yer aldığımız önemli projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir paya sahip olmanın gururu içindeyiz. Rönesans Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, ülkemizin çevre dostu üretim kapasitesinin artmasına ve enerji sektöründe sürdürülebilirlik bilincinin güçlenmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarımızla çok yönlü kalkınmaya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

"Yenilenebilir enerjide önemli bir adım daha attık"

Rönesans Holding Enerji Grup Başkanı Emre Hatem ise Rönesans Enerji'nin uygun koşullu finansman oluşturma kabiliyetiyle önemli bir finansman daha sağladıklarını söyleyerek, "Öz tüketime dönük bu yatırımla grup şirketlerimiz 2026 yılında elektrik ihtiyacının bir kısmını yeşil ve karbon sıfır olarak karşılamış olacak. Bu yatırımın en önemli özelliklerinden biri de Türkiye'nin en büyük lisanssız RES yatırımı olması. Yenilenebilir Enerji Yatırım ve Tedarik Anlaşması (YEYTA) olarak adlandırılan bu modelle tüketicinin ihtiyacı olan enerji tesisini kurup, işletiyor ve yatırım maliyetinin tamamını biz karşılıyoruz. Tüketici hiçbir külfete katlanmadan kendi ihtiyacı için yeşil elektrik tedarik ederken, elektrik maliyetini de düşürüyor" diye konuştu.

Emre Hatem, Türkiye'nin enerji sektöründeki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak 2028 yılına kadar 2.000 MW'lık kurulu güce ulaşma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hızla sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL