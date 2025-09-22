TSKB ve Entek Elektrik'ten 40 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Entek Elektrik Üretimi AŞ ile 40 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirilecek Büyükkışla Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (Büyükkışla DRES) yatırımlarının hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Entek Elektrik'in 99,9 megavat elektrik (MWe) rüzgar enerjisi santrali ve 121 megavatsaat enerji depolama tesisi projelerini kapsayacak kredi, 7 yıl vadeli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, depolama tesisi kurma taahhüdüyle ön lisans onayı alınmış, geliştirme süreci devam eden Büyükkışla DRES yatırımının, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya ve sürdürülebilir enerji hedeflerini desteklemeye yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.

2002 yılından beri orta ve uzun vadeli kaynaklarıyla Türkiye'de pek çok yenilenebilir enerji projesine finansman desteği sağladıklarını anımsatan Uyar, şunları kaydetti:

"Entek Elektrik ile imza attığımız bu anlaşmayla depolamalı yenilenebilir enerji santrallerine verdiğimiz desteği daha da ileri taşıyarak, sürdürülebilir enerji dönüşümünde önemli bir adım daha attık. Bu projenin, 99,9 MWe kurulu güç ve 121 megavatsaat enerji depolama kapasitesi ile ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamanın yanı sıra, yenilenebilir enerji üretiminde sürdürülebilir bir model oluşturmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alanda hayata geçireceğimiz uzun soluklu iş birlikleriyle ülkemizin çok yönlü ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine katkımızı büyüterek sürdüreceğiz."

Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya da Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü projelerden birinin hayata geçirilmesi için büyük önem arz eden bu finansmana imza atmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Entek Elektrik, Büyükkışla Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ile yalnızca yenilenebilir enerji üretmeyecek, aynı zamanda depolama teknolojisi sayesinde enerji arz güvenliğini de güçlendirecek ve şebeke esnekliğine önemli katkı sağlayacaktır. Depolama teknolojisinin entegre edildiği bu santral, enerji üretimindeki dalgalanmaları dengeleyerek Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenecektir. Bu yatırım, Entek Elektrik'in ana ortağı Tüpraş'ın 2021 yılında açıkladığı ve 2025'te güncellediği Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesinde karbon nötr geleceğe yönelik vizyonunun ve sürdürülebilirlik hedeflerinin somut bir göstergesidir. TSKB ile kurduğumuz bu iş birliği sayesinde ülkemizin enerji çeşitliliğine katkı sağlarken, aynı zamanda çevre dostu, yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümlerini hayata geçirmeye devam edeceğiz."