TSE 8 yılda 25 bin güneş panelinin testini gerçekleştirdi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Fotovoltaik (PV) Modül Test Laboratuvarı'nın faaliyete geçtiği 2014 yılından bu yana yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı ürün test edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TSE yurt dışında yaklaşık 60 bin avroya mal olan PV modüllerinin sertifikasyon testlerini yarı fiyatına yaparak firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Küresel enerji krizinin aşılması ve arz güvenliğinin sağlanması için ülkelerin temiz enerji dönüşümlerini hızlandırmaları büyük önem taşıyor. Güneş enerjisinde panel ve modül üretimi yanında test süreçlerinin işleyişi ve test maliyetlerinin düşük olması temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına yardımcı oluyor.

Türkiye'de geçen yıl devreye alınan elektrik üretim kapasitesinin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santrallerinden karşılandı, güneş enerjisinde ise mevcutta 8 bin megavat kapasiteye yaklaşıldı. Güneşte duyurulan teşviklerle kapasitenin artması beklenirken, bu alanda faaliyet gösteren panel ve modül üreticilerinin de üretim kapasitesini artırması öngörülüyor.

TSE Başkanı Adem Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin ithalatında enerji ham maddelerinin maliyetinin ilk sıralarda yer aldığını belirterek, dünyanın fosil yakıtlara dayalı enerji kaynaklarından yeşil enerji kaynaklarına yöneldiğini söyledi.

Söz konusu kaynaklar içinde rüzgar ve güneşin önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Şahin, Türkiye'nin de enerjide dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini anlattı.

Şahin, yerli üretim güneş modüllerinin ve ekipmanlarının, test, belgelendirme ve deneylerinin yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"TSE olarak enerjinin temiz dönüşümüne katlı sağlamak için 2014'te Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarını kurduk. Bu laboratuvarımız milli enerji politikamıza uygun olarak yerli üreticilerimizin bu alanda yaptığı üretimlerin test ve belgelendirilmesinde destek sunmaya devam ediyor. Güneş enerjisinin testi, belgelendirmesi gibi alt yapılar da kritik bir önem taşıyor."

Bir panel 21 testten geçiyor

TSE Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarı Teknik Şefi Gökhan Durukan da TSE'nin milli standardizasyon alanında test hizmetleri sunduğunu aynı zamanda laboratuvarda AR-GE çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Güneş enerjisi yatırımcıların ürünlerinin teknik şartların uygunluğu ile test edildiğini belirten Durukan, "Fotovoltaik panellerin zorlu iklimsel koşullara dayanıklılık testi laboratuvarımızda yapılıyor. Güneş enerjisi uygulamaları tarımdan binaya, güneş santrallerinden yol cephe uygulamalarına kadar hayatımızın içinde. Güneş enerjisi santralinin PV modül üreticilerimize santralimizde sertifikasyon sürecinde yurt dışına bağımlılığın önüne geçirip ülkemizde sertifikasyonları ve AR-GE testlerini yapmalarını sağlıyoruz."

Durukan, 2014'te akredite olarak hizmet gösteren laboratuvarın bugüne kadar yaklaşık 25 bin yerli yabancı çeşitli teknolojilerde ürünleri test ettiğine işaret ederek, gelişen hücre teknolojisiyle PV modül yapısında güncel standartlarla test hizmeti sunduklarını kaydetti.

Sertifikalandırma sürecinin panel başına 5 ayı bulduğunu aktaran Durukan, şöyle devam etti:

"Mevsimsel etkilerin panel üreticilerinin sunduğu 25-30 yıl garanti süresince nasıl bir etki doğuracağı standartlar çerçevesinde test ediliyor. İklimlendirme kabinlerimizde sıcak-soğuk çevrimleri, mekanik yük testlerinde rüzgar ve kar yüküne karşı dayanıklı. Fotovoltaik modüllerin üretim karakteristiğini belirlemek için solar simülatörümüzde güç karakteristiği ölçümleri, çatımızda endüstriyel çatı ve santrallerde elektriksel güvenlik testleri laboratuvarımızda gerçekleştiriliyor. Bir panel 21 testten geçiyor. Kısa zamanda belirleyici testlerle yatırımcıların yatırımlarını verimli ve sürdürülebilir yapmalarını sağlıyoruz. Bir PV modül üreticisi yaklaşık 5 aylık test sonucunda sertifikasını almaya hak kazanıyor. TSE milli standardizasyon konusunda yatırımcılarımıza test hizmetini sunuyor. Aynı zamanda burası bir AR-GE laboratuvarı. Yatırımcılarımızın da PV modül üreticilerinin de ürünlerinin istediklerini teknik şartların uygunluğunu kendilerine test ederek sunuyoruz."