TSB Olağanüstü Genel Kurulu'nda Uğur Gülen Yeni Başkan Seçildi

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, başkan seçildi. Gülen, Nisan 2024'e kadar TSB Başkanlığı görevini sürdürecek. Ayrıca, TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyeliği için Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Necipoğlu seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan Uğur Gülen oldu.

Sigorta sektörünün çatı kuruluşu TSB, düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da Uğur Gülen başkan seçildi. Aksigorta Genel Müdürü Gülen, aynı zamanda TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu. Gülen, Nisan 2024'te yapılacak TSB Genel Kurulu'na kadar TSB Başkanlığı görevini sürdürecek.

Açılış konuşmasını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu'nun yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da önceki başkan Atilla Benli'ye plaketini Başkan Vekili Taylan Türkölmez takdim etti.

Genel Kurul'da konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye ekonominin büyümesine paralel olarak sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin de büyüdüğüne dikkati çekti.

Bilançolardaki pozitif ivmenin ilerleyen dönemlerde de görüleceğini bildiren Eroğlu, bunu sağlarken piyasa disiplininden ödün vermeden, yerinde denetimlerle kurallara uygun şekilde ilerleneceğini kaydetti.

Eroğlu Orta Vadeli Program'a giren Zorunlu Afet Sigortası'na da değinerek, değişecek sistemle artan risklere karşı sigortalıların korunacağı bir döneme geçileceğini vurguladı. Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) üzerinde titizlikle çalışıldığını, sistemin BES kadar başarılı olacağının da altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından başkan adayları Adnan Süphanoğlu, Murat Büyükçelebi ve Uğur Gülen söz alarak katılımcılara hitap ettiler. Sonrasında geçilen oylamaya toplam 74 delegenin 66'sı katıldı. Geçerli oy sayısı 63 olan seçimde; Uğur Gülen 55 oy alırken, Murat Büyükçelebi 6, Adnan Süphanoğlu ise 2 oy aldı.

TSB'nin yeni başkanı Uğur Gülen, sektörün, aracılar, yerli ve yabancı reasürörler, hasar tamircileri, avukatlar, hasar aracıları, düzenleyici kurumlar, müşteriler, yerli ve yabancı ortaklardan oluşan devasa bir ekosistemin ağırlık merkezi, temel direği olduğunu söyledi.

Sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve söz konusu ekosistemden, verdiği katkıya karşılık hak ettiği değeri, payı alabilmesinin hayati önem taşıdığını dile getiren Gülen, şunları kaydetti:

"TSB'nin amacı, aslında tam olarak bunu güvence altına almaktır. O nedenle sigortacılığı yeniden konumlandırmak için birlik olarak yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Şimdi yapacaklarımızı, yapmak istediklerimizi hayata geçirme vaktidir. En kısa zamanda birliğimizin organlarıyla birlikte icraatlarımıza başlayacak; öncelikle de Yönetim Kurulu'muzu tamamlayacak seçimimizi yapacağız. Teveccühünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız; umuyorum bundan sonra daha sık birlikte olacağız.

TSB Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Uğur Gülen'in ardından boşalan TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyeliği için de seçime gidildi. Komitenin yeni üyesi Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Necipoğlu oldu.