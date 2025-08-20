Trump, Yenilenebilir Enerji Projelerini Onaylamayacaklarını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar ve güneş enerjisi projelerine onay vermeyeceklerini duyurdu. Enerji maliyetlerindeki artışı 'yüzyılın dolandırıcılığı' olarak nitelendiren Trump, bu tür projelerin durdurulacağını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri veya güneş enerjisi projelerini onaylamayacaklarını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle elektrik üreten ve bunlara güvenen tüm eyaletlerin, elektrik ve enerji maliyetlerinde "rekor" artışlar yaşadığını savunan Trump, bunu "yüzyılın dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Rüzgar türbinlerini veya çiftçileri yok eden güneş enerjisini onaylamayacağız. ABD'de aptallık günleri sona erdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.