Haberler

Trump ve Albanese'den Kritik Mineraller Anlaşması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusunda önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, iki ülkenin önümüzdeki altı ay içinde kritik mineral projelerine 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını ortaya koydu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladı.

Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri hakkında Avustralya ile görüştüklerini söyleyen Trump, 4-5 ay süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Trump, Avustralya ile diğer birçok konuda da sıkı bir işbirliği içinde olduklarına dikkati çekerek, "Yaklaşık bir yıl sonra, o kadar çok kritik mineral ve nadir toprak elementine sahip olacağız ki, bunlarla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Albanese de iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeye devam edebileceklerini belirterek, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki bugünkü anlaşmanın da ilişkileri bir üst seviyeye taşımadaki önemini vurguladı.

Albanese, anlaşmanın hayata geçmeye hazır 8,5 milyar dolarlık bir program olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından iki lider, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki anlaşmaya imza attı.

"Küresel tedarik zinciri işbirliği için model niteliğinde"

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, doğal kaynakların potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılan anlaşmanın, küresel tedarik zinciri işbirliği için bir model niteliğinde olduğu belirtildi.

İki ülkenin gelecek altı ay içinde kritik mineral projelerine birlikte 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı kaydedilen açıklamada, projelerde geri kazanılabilir kaynakların değerinin 53 milyar dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının Batı Avustralya'da yıllık 100 metrik ton kapasiteli gelişmiş bir galyum rafinerisinin inşasına yatırım yapacağı ve kritik minerallerin işlenmesinde kendi kendine yeterliliği daha da artıracağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.