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Trump ulusal enerji acil durumu ilan etti

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ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretimini artırmak amacıyla Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti ve enerji projeleri için izin gerekliliklerini kolaylaştıracak kararlar aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti. Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

ULUSAL ENERJİ ACİL DURUMU İLAN ETTİ

Bu kapsamda Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin yetersiz enerji üretiminin, taşımacılığının, rafinasyonun ve üretiminin ülkenin ekonomisi, ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü" bir tehdit oluşturduğu vurgulandı ve bu bulgular ışığında Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildiği belirtildi.

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Alaska'nın doğal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi de imzalayan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi ise iptal etti. Ayrıca Trump, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini de yürürlükten kaldırdı.

Trump ulusal enerji acil durumu ilan etti
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

BAŞKANIM şu Pİ NETWORK piyasaya sürsen hızlandırsan da parayı bulsak :)

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