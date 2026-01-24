Haberler

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması durumunda Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, Kanada'nın Çin tarafından bir 'aktarma limanı' haline dönüştürülmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi


İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Ahmet Özer'den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli'ye ilk yanıt

Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

