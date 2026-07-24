Haberler

Trump'tan Google cezası sonrası AB'ye tarife tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirerek, birliğe karşı 301. Bölüm kapsamında soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini bildirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirerek, birliğe karşı 301. Bölüm kapsamında soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu tarafından Google'a verilen son para cezasına tepki gösterdi.

AB'nin "büyük Amerikan şirketlerini hedef aldığını" savunan Trump, Apple, Meta ve Amazon gibi şirketlere uygulanan cezaların ardından Google'ın da 1 milyar dolarlık yeni bir cezaya çarptırıldığını anımsattı.

Donald Trump, Google'a verilen son cezayla birlikte şirketin AB kaynaklı toplam cezalarının 18 milyar doların üzerine çıktığına işaret ederek, söz konusu uygulamaları "yasa dışı ve son derece ayrımcı" olarak nitelendirdi.

Amerikan şirketlerine yönelik bu tür cezaların Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ilk yılında yüksek seviyelere ulaştığını ileri süren Trump, bu uygulamaların kendi yönetimi döneminde devam etmeyeceğini vurguladı.

Trump, "ABD, Avrupa için bir kumbara değildir, buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin söz konusu uygulamalarına karşı Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatılacağını belirten Trump, "AB, kendilerini sürekli olarak uyardığım bu yasa dışı ve son derece etik dışı uygulamanın bedelini çok ağır ödeyecek. Bu cezalar tamamen geri çekilecek ve en kısa sürede önemli bir tarife uygulanacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, 23 Temmuz'da, Google'ın, Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiğini belirlemesinin ardından şirkete toplam 890 milyon avro ceza kesmişti.

Kaynak: AA
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk misafirliğe gittiği evde, korkunç şekilde can verdi