Trump'ın Tarife Tehditleri New York Borsasını Düşürdü

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,63 azalarak 44.371,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.259,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 20.585,53 puana indi.

ABD'de tarife gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilmeye devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle birlikte çalışırsa, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de Kuzey Amerika'daki fentanil belasını durdurmak için hayati bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Her iki ülkede de hayat kurtarmak ve toplumları korumak için ABD ile birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Bugün de Texas'a hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yüzde 50 tarife uygulayacaklarını açıkladığı Brezilya ile "belki bir noktada" konuşabileceğini söyledi.

Trump, Kanada'ya yönelik tarifelere ilişkin ise "Sanırım oldukça iyi karşılandı. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kovup kovmayacağı sorulan Trump, "Hayır." cevabını verdi. Trump, Powell'ın "berbat" bir iş yaptığını belirterek, faiz oranlarının 3 puan daha düşük olması gerektiğini savundu.

Ayrıca ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte, "Powell'ın istifa etmeyi düşündüğü yönündeki haberler beni cesaretlendirdi. Bunun Amerika için doğru bir karar olacağını ve ekonominin canlanacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, yeni gümrük vergisi tehditlerinin faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.

Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 35, Brezilya'dan ithal edilen ürünlere ise yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını da içeren ve 1 Ağustos'ta başlayacak son tarifelerin enflasyonla ilgili yeni endişeleri tetikleyebileceğini dile getiren Goolsbee, bunun da Fed'i daha fazla netlik kazanana kadar "bekle ve gör" pozisyonunu sürdürmeye zorlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkede federal hükümet, gümrük gelirlerindeki artış ve eğitim harcamalarındaki düşüşün etkisiyle haziranda 27 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

ABD'nin gümrük vergisi geliri haziranda 27 milyar dolar olurken, 2025 mali yılının ilk 9 ayında 113 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.