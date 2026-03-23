Haberler

Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıklaması ve saldırı planlarını ertelemesi sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Yüzde 14 düşüş yaşanan brent petrol 113 dolardan 96 dolar seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini açıklaması, petrol fiyatlarında sert bir düşüş dalgasını tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.

TRUMP TEHDİDİNDEN GERİ ADIM ATTI

Trump, "Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran'daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı'na talimat verdim" dedi.

BRENT PETROL 96 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrol fiyatı ilk tepki olarak yüzde 14 düşüşle 92 doların altını gördü. Brent petrol şu sıralarda 96 dolar seviyesinde işlem görüyor.

HÜRMÜZ KRİZİ PETROL FİYATINI FIRLATTI

Ortadoğu'daki savaş, küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatları neredeyse durma noktasına getirdi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

Markette cinayet anı! 19 yaşındaki genci böyle öldürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

csd zbn:

BİZİM MUHALEFET ÜZÜLECEK BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK DİYE

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Emre emre:

olsun baklava kutusuyla işi çözerler

yanıt0
yanıt0
Ferhat Sezer:

mehmet şimşek bizde düşüş olmayacak heveslenmeyin dedi ya haber izlemiyor musun

yanıt0
yanıt0
csd zbn:

E ŞARAP FİYATLARI DÜŞER ARTIK SEVİNİN BİZİM MUHALİFLER E EKMEK BOŞVER ŞARAP ÖNEMLİ ÇOK ÖNEMLİ BAŞKA YAŞAM GAYEMİZ YOK ÇÜNKÜ HEEE HEEE HEEE ....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenciler dikkat! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek

Öğrenciler dikkat! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?

Ortalığı kasıp kavuran iddialara ilk yanıt geldi
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Öğrenciler dikkat! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek

Öğrenciler dikkat! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı