Trump, Dolar Destekli Sabitcoinler İçin 'GENIUS' Tasarısını İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, dolar destekli sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan 'GENIUS' tasarısını imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piyasasını düzenlemeyi hedefleyen 'GENIUS' tasarısını imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen imza töreninde, 'GENIUS' yasasının küresel kripto teknolojisinde ABD'nin liderliğini pekiştirmek için önemli bir adım olduğunu belirterek, bu yasayı dönüm noktası olarak nitelendirdi. Kripto topluluğunun uzun süredir göz ardı edildiğini ifade eden Trump, bu imzanın sektör için bir onaylama anlamına geldiğini vurguladı.

Kripto varlıkların hisse senetlerinden daha hızlı değer kazandığını belirten Trump, ABD'nin gücüne katkı sağladığı için kripto sektörüne teşekkür etti. Kripto sektörünün hem dolar hem de ülke için faydalı olduğunu savunan Trump, bu nedenle sektörü desteklediğini dile getirdi. Trump, Biden yönetimi altında sektörün sürekli saldırılara maruz kaldığını iddia ederek, kripto ve bitcoine karşı yürütülen hukuksuz operasyonu sona erdirdiğini söyledi. Trump, kendi liderliğinde sektörün daha da ilerleyeceğini belirterek, "ABD'yi dünyanın kripto merkezi yapma sözü verdim ve bunu başardık" dedi.

GENIUS tasarısının, dolar destekli sabitcoinler için net ve sade bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu ifade eden Trump, "Bu, belki de internetin ortaya çıkışından bu yana finansal teknolojideki en büyük devrim olabilir" yorumunu yaptı. Trump, ödeme ve para transferlerinin yüksek maliyetli ve zaman alıcı olduğuna dikkat çekerek, bu düzenleme ile sistemin 21'inci yüzyıl teknolojisine uygun hale getirileceğini vurguladı.

GENIUS'ın, bankalara, işletmelere ve finansal kurumlara, ABD doları, hazine bonoları ve diğer nakit benzeri varlıklarla birebir desteklenen kripto varlıkları çıkarma imkanı sağlayacak bir çerçeve sunduğunu belirten Trump, "Bu, doları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir değer katıyor" dedi. Trump, bu düzenlemenin ABD Hazine tahvillerine talebi artıracağını, faiz oranlarını düşüreceğini ve doların nesiller boyu küresel rezerv para birimi statüsünü koruyacağını ifade etti.

Doların rezerv para statüsünü kaybetmenin bir dünya savaşını kaybetmek kadar ciddi olduğunu vurgulayan Trump, "Kimsenin bizimle oyun oynamasına izin veremeyiz. Bu yüzden, eğer BRICS ciddi bir şekilde bir araya gelirse, bu çok çabuk biter" dedi. Trump, BRICS ülkelerini doların egemenliğini tehdit etme çabaları nedeniyle gümrük vergileriyle tehdit ettiğini hatırlattı. Doların değer kaybına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Akıllı bir başkan varsa, doların düşmesine asla izin vermez. Eğer bir önceki gibi bir aptal varsa, bu olabilir. Ona doların düşüşünü sorsaydınız, hiçbir fikri olmazdı. Ama buna bir daha izin veremeyiz" diye konuştu.

Trump, ABD'de bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına izin vermeme sözünü yineleyerek, bu konuda bir yasa tasarısını da yakında imzalayacağını belirtti. Trump, "Bugünkü imza ile kripto sektörü ve ABD doları, her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi olacak" dedi. Konuşmasının ardından Trump, 'GENIUS' olarak bilinen, ABD Sabitcoinleri İçin Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Tasarısı'nı imzalayarak yasalaştırdı.