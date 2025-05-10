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Trump: Çin ile İyi Bir Anlaşma Yapmalıyız

Trump: Çin ile İyi Bir Anlaşma Yapmalıyız
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ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 80 olabileceğini belirtti ve iyi bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD için Çin ile iyi bir anlaşma yapmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada bu hafta sonu İsviçre'de Çin yetkilileriyle yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde Çin'e uygulanacak yüzde 80 oranındaki gümrük vergisinin 'olası olduğunu' söyledi.

Trump, görüşmelere Hazine Bakanı Scott Bessent'in katılacağını belirterek, "ABD için iyi bir anlaşma yapmalıyız" dedi. Bir anlaşmaya varılamaması halinde hayal kırıklığı yaşamayacağını ifade eden Trump, yine de sürece dair iyimser olduğunu dile getirdi. Bessent'e ne kadar taviz verilebileceğine dair bir rakam verdiğini aktaran Trump, "Bugün bir rakam açıkladım, yüzde 80. Bakalım nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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