ABD Başkanı Trump'tan "federal benzin vergisini askıya alma" planı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın neden olduğu petrol fiyatlarındaki artış karşısında federal benzin vergisini bir süreliğine kaldırmayı planladığını açıkladı. Trump, bu uygulamanın petrol ve benzin fiyatlarının düşmesinin ardından kademeli olarak yeniden devreye gireceğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Federal benzin vergisini askıya alıp almayacağının sorulması üzerine Trump, bunu yapacağını söyledi. Trump, söz konusu vergiyi ne kadar süreyle askıya alacağı sorusuna da "uygun olduğu sürece" yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran ile savaş sona erer ermez petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Trump, CBS News'e telefonla verdiği bir röportajda da 18 sentlik federal benzin vergisinin "bir süreliğine" durdurulmasını istediğini belirtti. Bunu "harika bir fikir" olarak tanımlayan Trump, "Evet, benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağız, benzin fiyatları düştüğünde ise verginin kademeli olarak yeniden devreye girmesine izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.

ABD basınındaki haberlere göre, federal benzin vergisinin askıya alınması için Kongre onayı gerekirken, Georgia, Indiana ve Utah gibi eyaletler, eyalet vergilerini geçici olarak kaldırma veya düşürme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
