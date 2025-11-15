Trump, Bazı Tarımsal Ürünleri Gümrük Vergisinden Muaf Tutma Kararı Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kahve, çay, tropikal meyveler, muz, kakao ve domates gibi bazı tarımsal ürünleri gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı gümrük vergilerinden bazı tarımsal ürünlerin muaf tutulmasına dair başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ticaret ortaklarıyla sürdürülen görüşmelerin ilerleyişi, iç piyasa talebi ve yerli üretim kapasitesi gibi faktörlerin incelendiği belirtilerek, özellikle ABD'de yetiştirilmesi mümkün olmayan ya da yeterli düzeyde üretilemeyen tarımsal ürünlerin bu vergilerden muaf tutulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Kararname eki listesinde, muafiyet kapsamına alınan ürünler arasında kahve, çay, tropikal meyveler ve meyve suları, kakao, baharatlar, muz, portakal, domates, sığır eti ve ilave gübreler bulunuyor.