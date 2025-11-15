Haberler

Trump, Bazı Tarımsal Ürünleri Gümrük Vergisinden Muaf Tutma Kararı Aldı

Trump, Bazı Tarımsal Ürünleri Gümrük Vergisinden Muaf Tutma Kararı Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, kahve, çay, muz ve domates gibi bazı tarımsal ürünlerin gümrük vergisinden muaf tutulması için başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu karar, ticaret görüşmeleri ve yerli üretim faktörleri göz önünde bulundurularak alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, kahve, çay, tropikal meyveler, muz, kakao ve domates gibi bazı tarımsal ürünleri gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı gümrük vergilerinden bazı tarımsal ürünlerin muaf tutulmasına dair başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ticaret ortaklarıyla sürdürülen görüşmelerin ilerleyişi, iç piyasa talebi ve yerli üretim kapasitesi gibi faktörlerin incelendiği belirtilerek, özellikle ABD'de yetiştirilmesi mümkün olmayan ya da yeterli düzeyde üretilemeyen tarımsal ürünlerin bu vergilerden muaf tutulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Kararname eki listesinde, muafiyet kapsamına alınan ürünler arasında kahve, çay, tropikal meyveler ve meyve suları, kakao, baharatlar, muz, portakal, domates, sığır eti ve ilave gübreler bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.