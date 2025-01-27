Trump açıklaması sonrasında Bitcoin ETF'lerine yoğun ilgi

Donald Trump'ın Bitcoin rezervlerine desteğiyle kripto ETF'leri rekor düzeyde giriş gördü. CoinShares tarafından hazırlanan rapora göre sadece bir haftada 1,9 milyar dolarlık sermaye bu ürünlere aktı, bu da yılın en büyük yatırım akışlarından birini işaret ediyor.

Kripto Para Piyasasında Yeni Bir Rekor: Trump'ın Etkisiyle ETF'lere İlgi Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin'e yönelik olumlu açıklamalarının yankıları, kripto para piyasalarında kendini göstermeye devam ediyor. CoinShares'in 27 Ocak tarihli raporuna göre kripto yatırım ürünlerine geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolarlık rekor düzeyde yatırım gerçekleşti. 2025 yılının başından bu yana toplam yatırım tutarı ise 4,8 milyar dolara ulaştı.

Kripto para piyasanın lokomotifi konumundaki Bitcoin, geçtiğimiz hafta toplam yatırımların 1,6 milyar dolarını tek başına çekerek, yatırımcıların güvenini bir kez daha kanıtladı. Bu rakam, haftalık toplam girişlerin yüzde 92'sine tekabül ediyor. Yılbaşından bu yana Bitcoin'e yapılan toplam yatırım ise 4,4 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, CoinShares Kısa Bitcoin ETF'lerine 5,1 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Uzmanlar, bu durumu Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin ardından olası düzeltme beklentisi içinde olan yatırımcıların pozisyon alması olarak değerlendiriyor.

Ülkeler bazında incelendiğinde, ABD 1,7 milyar dolarlık yatırımla ilk sırada yer alırken, İsviçre 35 milyon dolar, Kanada 31 milyon dolar ve Almanya 23 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Yılın ilk günlerinde zorlanan Ethereum, geçen hafta 205 milyon dolarlık yatırım alarak toparlanma sürecine girdi. XRP ise tarihi bir başarıya imza atarak 18,5 milyon dolarlık rekor seviyede yatırım çekti. Diğer altcoinler arasında Solana 6,9 milyon dolar, Chainlink 6,6 milyon dolar ve Polkadot 2,6 milyon dolarlık yatırım aldı. CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, geçen hafta hiçbir dijital varlık yatırım ürününde çıkış yaşanmamasının önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Merkezi borsalardaki işlem hacimlerinin 25 milyar dolara yükselmesiyle eş zamanlı gerçekleşen bu artışta, güvenilir kripto borsalarındaki işlemler, toplam hacmin yüzde 37'sini oluşturdu. Butterfill, Bitcoin'in stratejik rezerv varlığı olarak taşıdığı potansiyele ilişkin artan ilginin, son haftaları kripto tarihinin en önemli dönemlerinden biri haline getirebileceğini belirtti.

Ocak ayının son günlerinde piyasada gerginlik yaratan bir gelişme yaşandı. Riot Platforms Başkan Yardımcısı Pierre Rochard, Ripple'ı Bitcoin'in stratejik rezerv varlığı olarak kabul görmesini engellemeye yönelik yoğun bir lobi faaliyeti yürütmek ve bu amaçla milyonlarca dolar harcamakla suçladı. Rochard ayrıca, Ripple'ın XRP odaklı söylemini sürdürdüğünü ve merkez bankası dijital para birimlerini desteklediğini öne sürdü. Bu iddialara Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'tan hızlı bir yanıt geldi. Garlinghouse, şirketlerinin faaliyetlerinin Biden yönetiminde de aynı olduğunu ve değişmediğini ancak bazı şirketlerin ve kişilerin Trump yönetimiyle birlikte fikirlerini değiştirdiklerini ifade etti.