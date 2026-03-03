Haberler

Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz

Güncelleme:
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump'tan İspanya açıklaması geldi. Trump, İran'a saldırılarda ülkedeki üslerin kullanılmasına izin vermeyen İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ordusuna üslerini kullanmaya izin vermeyen İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki liderin açıklamalarında ana konu "İran" olurken, Trump savaşa dair bilgi verdi. ABD Başkanı Trump'ın İspanya ile ilgili açıklaması dikkat çekti.

Trump, İspanya'nın ABD ordusuna askerî üslerini kullandırmama kararı nedeniyle ABD'nin İspanya'ya ticareti keseceğini açıklayarak, "İspanya ile tüm ticareti keseceğiz. İspanya'yla hiçbir şey yapmak istemiyoruz." dedi.

"İRAN'IN BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KALMADI"

İran'da operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İran olaylarla hiçbir ilgili olmayan ülkelere saldırıyor. Sadece sivil yerleşkeleri vuruyorlar. İran'ın bir hava savunma sistemi kalmadı.

En kötü olasılık İran'da daha kötü birilerinin yönetime gelmesi. İran'ın liderliği için aklımızdaki isimlerin çoğu öldü. Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi düşündüğümüz isimler arasında değil. İran'ın liderliği için ülke içinden bir ismi tercih ederiz."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Kardeş ülke İspanya Nobel verilmeli

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

onlarda sizle bişey yapmak istemiyor zaten her seferinde söylüyorlar İtalya ile birlikte

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

tüm ülkeler abdye dur demeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARIS:

helal olsun İspanya ´ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

EN MERHAMETLİ VE ADALETLİ ÜLKE İSPANYA DEMEKKİ GAZZEDEDE SİZE KARŞI HAYKIRMIŞTI PUTİN.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

