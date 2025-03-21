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Trendyol, e-ihracat Hedeflerini Kayserili ve Konyalı İş Ortaklarıyla Paylaştı

Trendyol, e-ihracat Hedeflerini Kayserili ve Konyalı İş Ortaklarıyla Paylaştı
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E-ticaret platformu Trendyol, iftar yemeklerinde Kayseri ve Konya'daki iş ortaklarıyla bir araya gelerek e-ihracat hedeflerini ve yatırımlarını paylaştı. Sinan Cem Şahin, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki potansiyelini büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

E-ticaret platformu Trendyol, ürettikleri ürünleri e-ihracat yoluyla yurt dışındaki milyonlarca müşteriye ulaştıran Kayserili ve Konyalı iş ortaklarıyla bir araya geldi. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeklerinde, katılımcılarla platformun e-ihracat hedefleri paylaşıldı.

E-ticaret platformu Trendyol, Kayseri ve Konya'da düzenlediği iftar yemeklerinde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmalarda platformun e-ihracat hedefleri de paylaşıldı.

Sinan Cem Şahin konuyla ilgili olarak, "Şirket olarak e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirmeyi, ülkemizin rekabetçi gücüne destek olmayı önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye'deki iş ortaklarımızı Körfez, Avrupa ve Azerbaycan'daki müşterilerle buluşturarak e-ihracat yoluyla Türkiye'nin sınır ötesi ticaretteki potansiyelini açığa çıkarmayı, böylece iş ortaklarımızın işlerini büyütmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. 'Made in Türkiye' etiketli ürünleri, dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Satıcılarımızın küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve işini kolaylaştırmak için yenilikçi teknolojilerimizden pazarlama yatırımlarına her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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