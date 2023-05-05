Trakya'da kuraklık kanolayı vurdu

TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Trakya'da ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanolanın kuraklığa yenik düştüğünü söyledi. Kaya, "Yağışlar olmadığı için üreticiler kanolalarını bu sene özellikle ekemediler. Hatta ektiler, bazen çıkaramadılar çünkü kanola ekimine iklim müsaade etmedi. Çiftçiler ekim anlamında ekemedikleri için vazgeçtiler, buğdaya veya ayçiçeğine yerlerini bıraktılar" dedi.

Trakya'nın sarı altın çiçeği kanola, bölgenin mevsim yağışlarını alamadığı için kuraklığa yenik düştü. Ayçiçeğine alternatif olarak ekimi özelikle Trakya'da her geçen yıl artan kanola, bu yıl sonbahar yağışlarını yeterince alamadığı için topraktan gün yüzüne çıkamadı. Bölgede yaklaşık 160 bin dekar ekilen bitki, bu yıl 4'te bir oranına kadar düştü. Bitkisel yağ üretimi ile Türkiye'nin yağ açığını azaltmak için ekilen kanola aynı zamanda biyodizel olarak da kullanılıyor.

Edirne'de kanola üreticisi çiftçi Erdal Akgün, kuraklık nedeniyle tarlalarını bozduklarını belirterek, "Kanolanın esasında 3 yıldan beri ekilişi git gide azalıyor. Bunun nedeni birinci derecede kuraklık. Ciddi anlamda kanola ekimine başlamıştık. Eylül ayının 10'u gibi ekimi başlayan kanolada, eylül ayının sonuna doğru yağmur alındı. Kanola çıktı ama aralık ayının ortalarına kadar yağış alamamamızdan dolayı çok ciddi anlamda kanola ekili arazilerin bozulduğunu gördük. Biz de bozduk. Kanola ekiminden sonra yağmur almamak neredeyse kronikleşmiş bir hal aldı. Ondan dolayı yine bozduk ve tarım kesiminin büyük bir bölümü kanolaları bozdu. Milli topraklarda kanola veya herhangi bir mahsul az bir yağmurla çıkması mümkün oluyor. Yağmuru kolay alıyor. Toprak ince, kanola tohumu çok üstte bırakılan bir tohum. Bu arazilerde kalmış oldu. Ama kırsaldaki kara toprak diyebileceğimiz arazilerde neredeyse sıfıra düştü" dedi.