Trakya Birlik, yerli hibrit ayçiçeği tohumu çalışmalarını destekliyor

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yerli hibrit ayçiçeği tohumu çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan tohum geliştirme projesinin başarıyla ilerlediğini söyledi.

Geliştirilen yerli çeşitlerin farklı bölgelerde deneme ekimlerinin yapıldığını dile getiren Kırbiç, "Geride kalan sezonda yapılan ekimlerde başarılı sonuçlar elde edildi. Yerli ve milli olması bizim için çok önemli. Pandemi döneminde tarımın önemini gördük, ülkeler elinde gıda olsa dahi vermedi. Tohumda bu durum yaşanırsa, ekim yapamazsınız ve zor bir durum yaşanır." diye konuştu.

Kırbiç, ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu ve yerli tohum üretiminin bu açıdan önem arz ettiğini anlattı.

Tohum geliştirmenin zor ve zaman isteyen bir süreç olduğunu aktaran Kırbiç, şunları kaydetti:

"Tohum geliştirme devamlılık isteyen bir süreç. Mevcut çeşitler zaman içinde hastalıklara karşı bağışıklığını yitirmekte ve yenilmekte. Arkadan gelecek çeşitlerle bunları yenilemek lazım. Trakya'da geliştirilen çeşidin kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı olduğu gözlendi. Denemeler devam edecek. İnşallah yeni sezonda daha bol yağışlı bir dönem yaşarız. Böylece yeni tohum da ön plana çıkar. İyi bir tohum, sağlıklı bir bitki ve iyi bir verim demek, bunun sonucunda güzel bir kazanç demek. İnşallah yerli ve milli çeşitlerle ayçiçeğinde daha yüksek yağ oranı ve verim elde ederiz."

Kırbiç, birlik olarak kendi şirketlerinde de tohum ıslah çalışmaları yürüttüklerini, yeni yerli çeşitleri üreticilerle buluşturacaklarını vurguladı.