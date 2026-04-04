Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara- Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde Sinop istikametinde yapılan drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde Bursa-Ankara istikametinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.