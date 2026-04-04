Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, çeşitli güzergahlardaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine uymaları isteniyor. Özellikle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi önemli yolların bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara- Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde Sinop istikametinde yapılan drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde Bursa-Ankara istikametinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.