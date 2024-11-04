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Trabzon'un Geyikli Mahallesi'nde Kivi Hasadı Başladı

Trabzon'un Geyikli Mahallesi'nde Kivi Hasadı Başladı
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Karadeniz Bölgesi'nin rakımı en yüksek dağı olan Sis Dağı eteklerinde yer alan Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kivi hasadı başladı. Üreticiler bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, kivi üretiminin fındığa alternatif olabileceği kaydedildi.

Karadeniz Bölgesinin 2 bin 182 rakımı ile sahile en yakın dağı olan Sis Dağı eteklerine kurulu olan Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli mahallesinde kivi hasadı başladı.

Şalpazarı ilçesinde fındığa alternatif ürün olarak yetiştirilen kivileri toplamak için bahçelere girmeye başlayan üreticiler, bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade ettiler. Geyikli Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Abidin Şengül, bin 600 rakımlı mahallelerinde kivi üretimi yaptıklarını söyledi. Abidin Şengül, 35 yıl ülkemizin farkı yerlerinde binlerce öğrenci yetiştirdikten sonra emekli olduğunu şimdi de kendisine ait bahçesinde kivi ürettiğini belirtti. Abidin Şengül "Fındık üreticiliğine alternatif ekonomik getirisi ve pazar payı yüksek olan bu kivinin üretiminin desteklenmesi halinde bu meyve yetiştiriciliğinin mahallemizde ve ilçemizde daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat mühendislerinin desteğiyle organik koşullarda yetiştirilen bu meyveler ilçede pazar esnafının yanı sıra ülkenin diğer illerinde de çok rahat pazarı olacaktır. Bu da ilçeye önemli bir ekonomik girdi sağlayacaktır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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