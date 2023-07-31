Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi için acele kamulaştırma kararı onaylandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Düzköy Vadisi'nde yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi için alınan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akçaabat Belediyesi tarafından projelendirilen Küçük Sanayi Sitesi, Akçaabat sınırları içerisinde bulunan Özdemirci, Çiçeklidüz, Meydankaya ve Akdamar Mahalleleri içerisinde kalan yaklaşık 67,5 Ha Kentsel Servis Alanını kapsıyor. Projelendirilen alanla ilgili aralarında DSİ'nin de bulunduğu 24 farklı kurumdan görüş sorulduğu ve tüm görüşlere de ilgili kurumların olumlu görüş verdiği belirtildi.

Akçaabat Belediyesi, projesini hazırladığı Küçük Sanayi Sitesi ile Akçaabat şehir merkezinde, meskun mahalde ve bina altlarına dağınık olarak iş gören sanayicileri ve oto galericileri bir araya toplayarak şehir merkezinin dışında bütünleşik halde bir alanda toplamayı hedefliyor.

Küçük Sanayi Sitesinin yapılacağı alan ile ilgili, aralarında Devlet Su İşlerinin de bulunduğu 24 farklı kurumdan alanları ile ilgili görüşlerin sorulduğu ve bütün kurumların alanları ile ilgili olumlu görüş verdiklerini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Yerleşim alanı olarak Yaylacık mahallemizde ve Düzköy yolu üzerinde bulunan sanayi siteleri çarpık ve kötü bir görüntü oluşturuyor. Küçük sanayi esnaflarımıza ait dükkanların dağınık halde olması ve çarpık görüntü meydana getirmesi tüm sanayi sitelerinin toplulaştırılmasının yapılmasına sebebiyet vermiştir. Hem bu çarpık görüntünün ortadan kaldırılması hem de yeni girişimci küçük sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir sanayi sitesinin planlanması ihtiyacı hasıl oldu. Yerleşim yerlerinin içerisinde çarpık ve dağınık halde bulunan sanayi siteleri modern bir yaşam için istenen görüntü değildir. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak ilçemizde, Düzköy Vadisi içerisinde yaklaşık 65 hektarlık alan, Küçük Sanayi Sitesi (Kentsel Sanayi Sitesi) yeri olarak belirlendi. Bu alanı belirlerken ilgili kurumların 'Olur' görüşleri alındı; yine uygun kurumlar gerekli incelemeleri ve tespitleri yaptı. Bu görüşler neticesinde projeye devam edildi ve gelinen süreçte de Cumhurbaşkanlığımız tarafından acele kamulaştırma kararı yayınlanmıştır. Belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde süreçleri ilerletip projemizi inşallah nihayetlendireceğiz. Akçaabat Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle uygulanması planlanan ve tüm süreçleri takip edilen proje sonucunda bölge insanının gelir seviyesinin artırılması, bölgesel gelişim ve istihdama katkı sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi vb. amacıyla modern bir sanayi sitesi inşa edilecektir" dedi.

Oto galericileri için de Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir yer ayırılacağını belirten Ekim "Yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesinde hem sanayi esnaflarımız hem de oto galericilerimiz modern bir alana kavuşmuş olacaklar" ifadelerini kullandı. - TRABZON