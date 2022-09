Yeni sezonun balıkları tezgahta yerini aldı

Balıkçılardan detay görü

Trabzon

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de ağlardan çıkan balıklar, Trabzon'da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan Trabzon'daki balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Karadeniz açıklarında istavrit ve palamut avladı.

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve Trabzon Balık Hali'ne götürülen balıklar, burada kısa sürede tükendi.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran bol miktarda istavrit, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 50, palamudun da tanesi 30-50 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, hem vatandaşlar hem de balıkçılar için güzel bir sezon beklediklerini söyledi.

Bugün tezgahlara 12-13 çeşit balık geldiğini, 4-5 gün sonra çeşidin ve miktarın artacağına inandığını belirten Örseloğlu, "Palamudun bu sene bol olacağına inanıyorum. Şu an denizde çeşitlilik görünüyor ama ilerde ne olacağını Allah bilir. Göstergeler şu an balığın bol olduğunu gösteriyor. Biz de bekliyoruz. Balık bol olur, vatandaş bol bol tüketir, biz de bol bol satarız." dedi.

Şu an Karadeniz'de hamsinin olmadığını aktaran Örseloğlu, "Şu an belki İstanbul ve Sinop tarafında hamsi olabilir ama bizim bu taraflar için daha erken. Dokuzuncu ay hamsinin zamanı değil. Hamsinin 11'inci ayı görmesi lazım ki portföye girsin. Şu an palamudun sezonu. Biz şu an palamudu bekliyoruz. İnşallah palamut bize gülecek." diye konuştu.

Süleyman Çakır da şu anda istavrit, barbun, çupra ve levrek sattıklarını, bu sezon bol miktarda istavrit satacaklarını inandığını kaydetti.

Balık satın alan Barış Esmeray, Kars'tan Trabzon'a gezmeye geldiklerini ifade ederek, "Duyduk ki sezon açılmış, biz de balık almaya geldik. İstavrit ve levrek aldım. En çok hamsi tüketiyoruz ama hamsi yoktu." dedi.

Bekir Özcan da hamsi için geldiklerini ancak istavrit aldıklarını kaydederek, balık fiyatlarının pahalı görünmesine rağmen günün şartlarına göre normal olduğunu dile getirdi.