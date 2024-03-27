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Trabzon'dan Ocak-Şubat Döneminde Yapılan İhracat 211 Milyon 846 Bin Dolara Ulaştı

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Trabzon'dan ocak-şubat döneminde yapılan ihracat 211 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, kentten yılın 2 ayında 98 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 211 milyon 846 bin dolar kazanç sağlandığını dile getiren Kalyoncu, "Trabzon'dan en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya olurken, yüzde yüz üzerinde ihracat artışı sağlanan ülkeler ise Peru, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Japonya, Avustralya ve Malezya oldu." dedi.

Kalyoncu, ihracatın, geçen yılın iki ayıyla aynı seviyede olduğunu belirterek, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin sırasıyla fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, taşıt yedek parçası ve savunma sanayi olduğunu ifade etti.

İhracatçıların yaşadıkları sorunlara değinen Kalyoncu, gelecek dönemde ihracatçıların ayakta kalabilmesi için finansmana erişim imkanlarının artırılarak, uygun kredi imkanlarıyla desteklenmesini istedi.

Kalyoncu, yılın kalanında hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmaya çalışacaklarını kaydederek, iç piyasalardaki parasal sıkılaşmanın yol açacağı talep daralmasının olumsuz etkilerinden korunmanın yegane yolunun ihracat olduğunu, bunun için de ihracatçıya destek noktasında pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Rusya Federasyonu Trabzon Almanya İhracat İtalya Ekonomi Güncel Haberler

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