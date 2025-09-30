Haberler

Trabzon'da Yeşil Yakalılarla Söyleşiler Programı Gerçekleşti

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği tarafından düzenlenen 'Yeşil Yakalılarla Söyleşiler' programında, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Türkiye'nin tarımsal üretimindeki başarıları ve tohum gen bankası hakkında bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Üretimin önemine dikkati çeken Çolakoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bilgilerine göre, Birleşmiş Milletlere kayıtlı 192 ülke içerisinde Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da da 1'inci sırada olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, Türkiye'de Tohum Gen Bankası'nın da Ankara ve İzmir'de hizmet verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki Tohum Gen Bankasında 120 binin üzerinde tohum bulunuyor. Her yıl burada 2 bin tohum ekiliyor, onlardan taze tohumlar elde ediliyor ve sizler için Gen Bankasında korunuyor. Bu anlamda endişeniz olmasın. Bu ülkede bizim çiftçilerin kullanmış olduğu tohumların yüzde 97'si bu aziz topraklarda üretiliyor. Bu ülkenin kimsenin tohumuna ihtiyacı yok."

Tohum ihraç verilerine dikkati çeken Çolakoğlu, Türkiye'nin geçen yıl 103 ülkeye tohum dış satımı yaptığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu'nun da konuşma yaptığı programda, ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan'a plaket takdim edildi.

