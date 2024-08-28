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Trabzon'da tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 1. Meslek Komitesi ve meslek grubu üyeleriyle bir araya gelerek sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı. Toplantıda, zincir marketlerin yerel marketlere karşı rekabet kurallarına aykırı çalışması, meydan bölgesine lojistik araçların giriş çıkış saatlerinin düzenlenmesi ve somon ihracatının hızlandırılması gibi konular ele alındı.

Trabzon'da tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 1. Meslek Komitesi ve meslek grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Üyelerin talep ve önerilerinin ilgili mercilere iletilmesi noktasında meslek komitelerinin önemine işaret eden Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Üyelerden meslek komitelerine gelen sorunları ve çözüm önerilerini raporlar halinde TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara iletiyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun özel hassasiyeti sayesinde birçok sorun da başarıyla çözüme kavuşmuştur. Bu sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için de üyelerimizin bizlere ve meslek komitelerine sorunlarını ulaştırmaları önemlidir. Tüm meslek gruplarıyla toplantılar yaparak üyelerimizin sorunlarını tespit etme çabası içindeyiz. 12 bin üyemizi tek tek ziyaret etme şansımız yok. Ancak elimizden geldiğince üyelerimizin iş yerlerine gidiyoruz. Toplantılarda projelerini anlatan üyelerimizi iş yerlerinde özel olarak ziyaret ediyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda üyelerimizin de oda ile sıkı bağlantı içinde olmasını arzu ediyoruz. Burası üyelerimizin odası ve buraya gelerek tüm taleplerini iletebilirler."

Toplantıda, zincir marketlerin yerel marketler karşısında rekabet kurallarına aykırı şekilde çalışması, meydan bölgesine lojistik araçların giriş çıkış saatlerinin yeniden düzenlenmesi, somon ihracatının daha hızlı ve sağlıklı yapılması için havalimanında gümrük ve depo hizmeti sağlanması gibi konular ele alındı.

TTSO binasında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Yıldız, meslek komitesi üyeleri ve meslek grubundaki firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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