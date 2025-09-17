Trabzon'da İhracat Firmalarına Yeşil Dönüşüm Eğitimi Verildi

Trabzon'da ihracat yapan firmaların Avrupa Yeşil Mutabakat hükümlerine uygun süreçlerde ilerlemeleri sağlanıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, firmalara 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde "Avrupa Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi Düzenleme Mekanizması" eğitimi ve 18 Şubat 2025 tarihinde "Karbon Ayak İzi Yönetimi ve Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması için Veri Toplama" eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından, katılımcı firmalar arasından seçilen 13 firmaya Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Danışmanlığı hizmeti sağlandı. Danışmanlık hizmeti tamamlanan firmalara sertifikaları törenle verildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, firmaların Yeşil Dönüşüme mutlaka ayak uydurması gerektiğini belirterek "Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa'yı 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net olarak sıfırlandığı dünyanın ilk iklim - nötr bölgesi haline getirmeyi hedefleyen AB'nin yeni büyüme stratejisidir. Bu doğrultuda AB ekonomisinin tüm sektörleri yeniden yapılandırılmaktadır. Firmalarımızın da kendilerini bu dönüşüme hazırlaması gerekiyor. Oda olarak firmalarımızın bu dönüşüm yolculuğuna katkı sunmak adına çeşitli aralıklarla eğitimler düzenliyoruz ve bunlara devam edeceğiz" dedi.

Çelebi, dönüşüme ayak uyduramayan ve gerekli şartları yerine getiremeyen firmaların AB'ye mal satamayacak duruma da geleceğini vurgulayarak "Bu anlamda özellikle ihracat yapan firmalarımızın acilen bu dönüşüme ayak uydurması gerekmektedir" diye konuştu. - TRABZON