Haberler

Trabzon'da İhracat Firmalarına Yeşil Dönüşüm Eğitimi Verildi

Trabzon'da İhracat Firmalarına Yeşil Dönüşüm Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, ihracat yapan firmalara Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygun süreçlerde ilerlemeleri için eğitimler düzenliyor. Katılımcı firmalara danışmanlık hizmeti sağlanarak sertifikalar verildi.

Trabzon'da ihracat yapan firmaların Avrupa Yeşil Mutabakat hükümlerine uygun süreçlerde ilerlemeleri sağlanıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, firmalara 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde "Avrupa Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi Düzenleme Mekanizması" eğitimi ve 18 Şubat 2025 tarihinde "Karbon Ayak İzi Yönetimi ve Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması için Veri Toplama" eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından, katılımcı firmalar arasından seçilen 13 firmaya Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Danışmanlığı hizmeti sağlandı. Danışmanlık hizmeti tamamlanan firmalara sertifikaları törenle verildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, firmaların Yeşil Dönüşüme mutlaka ayak uydurması gerektiğini belirterek "Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa'yı 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net olarak sıfırlandığı dünyanın ilk iklim - nötr bölgesi haline getirmeyi hedefleyen AB'nin yeni büyüme stratejisidir. Bu doğrultuda AB ekonomisinin tüm sektörleri yeniden yapılandırılmaktadır. Firmalarımızın da kendilerini bu dönüşüme hazırlaması gerekiyor. Oda olarak firmalarımızın bu dönüşüm yolculuğuna katkı sunmak adına çeşitli aralıklarla eğitimler düzenliyoruz ve bunlara devam edeceğiz" dedi.

Çelebi, dönüşüme ayak uyduramayan ve gerekli şartları yerine getiremeyen firmaların AB'ye mal satamayacak duruma da geleceğini vurgulayarak "Bu anlamda özellikle ihracat yapan firmalarımızın acilen bu dönüşüme ayak uydurması gerekmektedir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler

Hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.