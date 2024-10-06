Edirne'de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Edirne'de 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 YIL SÜREYLE ARAMA RUHSATI
Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.