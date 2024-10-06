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Edirne'de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi

Edirne'de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Edirne'de 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 YIL SÜREYLE ARAMA RUHSATI

Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Politika Ekonomi Enerji Edirne Güncel Çevre TPAO

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Yorumlar (1)

XYZ:

Onca yerden petrolumuz cikiyor deniliyor, hic bir faydasini goremiyoruz sukur

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