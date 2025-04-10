TPAO Somali ile Hidrokarbon Arama Anlaşması İmzaladı

TPAO, Somali ile hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzaladı

ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Somali petrol otoritesi arasında 16 bin kilometrelik üç sahada petrol ve gaz araması faaliyetlerine ilişkin anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Somali arasında deniz sahalarının ardından kara sahalarında da hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzalandı. Ankara'da TPAO ile Somali petrol otoritesi arasında imzalanan anlaşma ile 16 bin kilometrelik üç sahada Türkiye petrol ve gaz araması faaliyetlerine başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Ankara'da "Türkiye ve Somali Arasında Somali Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.

Bayraktar, Türkiye Petrollerinin gelecek aylarda Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. Bayraktar, Türkiye Petrolleri ile Somali hükümeti arasında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan üretim anlaşmasını hatırlatarak, bölgede Orus Reis Sismik Gemisi'nin doğalgaz aramalarını gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.

"Yüzde 78 oranda projemiz tamamlanmış durumda"

Bakan Bayraktar, "Oruç Reis Sismik Gemi'miz oradaki faaliyetlerine halen devam ediyor. 15 bin metrekarelik 3 deniz sahasında 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz şu anda devam etmekte. Yüzde 78 oranda projemiz tamamlanmış durumda. Mayıs ayı içerisinde oradaki sismik faaliyetleri tamamlamış olacağız. Bir sonraki aşama olan sondaj aşamasıyla ilgili kararımızı oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"TPAO petrol ve gaz taramasıyla ilgili faaliyetlerine başlayacak"

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi kara sahalarında bir ortaklık gerçekleşmiş oldu. Üretim paylaşım anlaşması yine yaklaşık 16 bin kilometrelik kara sahalarında Türkiye Petrolleri önümüzdeki aylarda petrol ve gaz taramasıyla ilgili faaliyetlerine başlayacak. İlk etapta sismik çalışmalar sonrasında da hızlı bir şekilde sondaj faaliyetleriyle beraber o sahalardaki petrol ve gaz varlığının tespiti ve üretimine geçmiş olacağız. Bu iki ülke arasındaki örnek iş birliği devam ediyor. Bir sonraki aşamada Somali'de madenler ile alakalı somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz."