TPAO, Siirt'in Pervari ilçesinde sondaj çalışması başlattı

Siirt'in Pervari ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) tarafından Çatköy-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı.

Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.

Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Aktan, "İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİİRT