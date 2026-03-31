Tpao'nun Üç İldeki Petrol Arama Ruhsatlarında Süre Uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatlarının sürelerini uzattı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan iki ayrı petrol arama alanında ruhsat süresini uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun farklı bölgelerdeki petrol arama ruhsatları için yaptığı süre uzatımı başvuruları karara bağlandı.

TPAO'nun Şırnak il sınırları içerisinde yer alan ve 15 bin 148 hektar yüzölçüme sahip petrol arama ruhsatının süresi, bölgedeki potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla 16 Ocak 2026'dan 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan 45 bin 460 hektarlık alana ilişkin ruhsat süresinin de 9 Temmuz 2027 yılına kadar uzatılmasına karar verildi.

