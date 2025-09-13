Haberler

TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı İki Yıl Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı süresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iki yıl uzatıldı. Ruhsatın yeni son tarihi 7 Ağustos 2027 oldu. Ayrıca, TPAO'nun kamulaştırma talepleri de onaylandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Edirne ve Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'ndeki "AR/TPO/K/E18-d3, d4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2025'ten 7 Ağustos 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca, TPAO'nun başvurusu üzerine Kırklareli ve Siirt'te bulunan iki ayrı sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan sahaların kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
