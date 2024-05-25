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TPAO'nun başvurusu üzerine Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta kamulaştırma kararı alındı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan başvuru sonucunda, Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Şırnak Mardin Batman Siirt TPAO Kamu Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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