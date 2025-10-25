Haberler

TPAO AR-GE Merkezi Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığına Katkıda Bulunuyor

TPAO AR-GE Merkezi Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığına Katkıda Bulunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TPAO AR-GE Merkezi, Türkiye'nin kamu sermayeli ilk AR-GE merkezidir ve enerji bağımsızlığı için petrol ve doğal gaz analizi yaparak kritik bir rol üstlenmektedir. Merkez, yerli imkanlarla yüksek standartlarda analizler gerçekleştirmekte ve alanında önemli bir adres haline gelmektedir.

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk AR-GE Merkezi olarak faaliyet gösteren TPAO AR-GE Merkezi, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir rol üstleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri (TPAO) AR-GE Merkezi de kuyulardan çıkarılan petrol ve doğal gazın analizinde önemli bir görev üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, ilk olarak TPAO AR-GE Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından da TPAO AR-GE Merkezi'ne ilişkin bir video paylaşarak, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO AR-GE Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz" ifadelerini kullandı.

TPAO AR-GE Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan da TPAO AR-GE Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi vererek petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizleri ve teknik çalışmaları TPAO AR-GE Merkezi'nde en yüksek teknolojiyle hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkecan, "Birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri, merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak, merkez olarak, yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPAO AR-GE Merkezi'nde yapılabildiğini vurgulayarak "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor." açıklamasında bulundu.

TPAO AR-GE Merkezi, bünyesinde barındırdığı Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile de sondaj güvenliğini artıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde, gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkanı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece, alınan teorik eğitim de pratiğe dönüştürülüyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu

Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.