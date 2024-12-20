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Toyota Türkiye CEO'su: 2024 Pazar Hedefi 1 Milyonun Üstünde

Toyota Türkiye CEO'su: 2024 Pazar Hedefi 1 Milyonun Üstünde
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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının 2024'te 1 milyon adet üzerine çıkacağını belirtti. Asgari ücret artışının sektördeki etkilerini değerlendirerek, mobilite ihtiyacının yüksek olduğunu vurguladı.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, ocakta asgari ücret artış oranının birçok sektör gibi otomotiv sektörü için de belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıktığını belirterek, "Ancak, her şeye karşın Türkiye'deki mevcut nüfus ve mobilite ihtiyacı düşünüldüğünde, bundan sonraki dönemde pazarın 1 milyonun altına düşmesinin zor olduğunu öngörüyoruz." dedi.

Ali Haydar Bozkurt, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı.

Otomotiv sektörünün bu yıl oldukça ilginç bir pazar seyri yaşadığını dile getiren Bozkurt, yılın başında beklediklerinin üzerinde bir tempo elde edildiğini, özellikle ilk 3 ayda ÖTV muaf araçların satışlarıyla hızlı başlayan pazarın GSR II yönetmeliklerinin devreye alınmasıyla farklı bir döneme girdiğini anlattı.

Bozkurt, "Normal şartlarda 14 ayda satılması beklenen GSR I paketli araçların satışlarının 3 ay gibi kısa sürede satılması gerekliliği, markaların büyük kampanyalarla pazarı hareketlendirmesini sağladı. 2023 yılını Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin adetle kapatmıştı. Yıl sonunun da bu tempoyla devam edeceğini düşündüğümüzde, 2024'ün geçtiğimiz sene ile paralel bir adette sonuçlanacağı görünüyor. Böylece krediye ulaşmadaki mevcut zorluklara ve maliyetlere rağmen rekor bir seyir olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Bundan sonra pazarın 1 milyonun altına düşmesi zor"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, bu yıl içerisinde yaşanan süreçlerin ve satış adetlerinin kendilerine bir kez daha mobilitenin gerçek bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Tüm zorlu koşullara rağmen hem bireylerin hem firmaların otomobile olan ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu gördüklerini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"2025 yılı, 2024'te başlatılan enflasyonla mücadele programının yoğun bir şekilde devam edeceği bir dönem olacaktır. Elbette ocak ayında asgari ücret artış oranı, birçok sektör gibi otomotiv sektörü için de belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Artış miktarı, tüketicilerin harcama potansiyelleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Ancak, her şeye karşın Türkiye'deki mevcut nüfus ve mobilite ihtiyacı düşünüldüğünde, bundan sonraki dönemde pazarın 1 milyonun altına düşmesinin zor olduğunu öngörüyoruz. Bununla birlikte artık sektörde dikkat çekici cazip kampanyalar olduğunu ve rekabetin arttığını da belirtmeliyim. Araç bulunurluğu açısından markaların elinde yeterli sayıda araç var. Bu da yeniden salgın öncesi rekabetin yoğun olduğu döneme geri döndüğümüzü gösteriyor."

Bozkurt, bireysel ve kurumsal müşterilerin mobilite ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda olumsuz bir gelişme olmazsa, gelecek yıl da otomotiv pazarının 1 milyon adedin üzerinde seyredeceğini dile getirdi.

"Bu yılı 60 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz"

Bozkurt, 2024'ün markaları açısından da birçok yeniliği müşterileriyle buluşturdukları bir yıl olduğunu kaydetti.

Yeni Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid modellerini tanıttıklarını anımsatan Bozkurt, "2024'te hibrit ürün gamımızla tam hibrit pazarında yüzde 60 pazar payı ile açık ara lider olmayı devam ettirdik. Genişleyen ve yenilikçi ürün gamımızla birlikte farklı müşterilerimizi hibrit teknolojisiyle buluşturmayı sürdürüyoruz. Hafif ticari araç ürün gamımızda Yeni Proace City ve Yeni Proace City Cargo modellerini satışa sunduk, 2025'te daha da genişleyecek hafif ticari araç ürün gamımızla önemli satış adetleri elde etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bozkurt, SUV'ların yükseldiği bir pazarda, Toyota olarak bu trendi karşılayan modeller sunduklarına dikkati çekti.

Güçlenen SUV ürün gamlarıyla bu oranı daha da artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt, "Böylece Toyota markası olarak ana modellerimizden biri olan Corolla'nın yanı sıra eksiksiz SUV ürün yelpazemiz ve daha da genişleyecek Toyota Professional hafif ticari araçlarımızla geniş bir müşteri portföyüne hitap ediyoruz. Bu yılı Toyota olarak 60 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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