Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 13 işçinin yaralanmasına, eritme kazanında meydana gelen patlamanın neden olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların bir kısmı çevredeki illere nakledilirken, 4 işçinin hayati tehlikesi devam ediyor. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama sonrası yaşanan can pazarı da cep telefonu kamerasına yansımıştı. 13 işçinin yaralanmasına slab bölümünde eritme kazanında meydana gelen patlamanın neden olduğu öğrenildi. - HATAY