Toroslar EDAŞ, Yeni Yatırımlarla Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), yılın 9 ayında Osmaniye, Mersin, Kilis ve Hatay'da enerji altyapısını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, Osmaniye'deki 271 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet verebilmek adına 3 bin 188 trafo ve 13 bin 353 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde yılın 9 ayında, 7 bin 20 armatür, 695 kilometrelik kablo, 10 pano, 88 trafo merkezi ve 51 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi. Şirket, ayrıca yeni yatırımlar kapsamında 223 kilometrelik kablo hattı, 2 bin 735 yeni armatür, 156 yeni pano ve 109 yeni trafo tesis ederek enerji altyapısını güçlendirdi.

Mersin'de 44 bin 436 kilometreyi aşan hatlarda altyapı güçlendirildi

Toroslar EDAŞ, Mersin'de 1 milyon 205 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet verebilmek adına 12 bin 722 trafo ve 44 bin 436 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde çalışmalar yürüttü.

Şirket, Mersin'de Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçeleri başta olmak üzere Kızkalesi ve Mersin Limanı gibi Türkiye'nin turizmini ve ekonomisini destekleyen bölgelerde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına ağırlık verdi.

Toroslar EDAŞ, söz konusu dönemde, 15 bin 81 armatür, 2 bin 158 kilometrelik kablo, 1180 pano, 374 trafo merkezi ve 535 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi. Şirket, ayrıca yeni yatırımlar kapsamında 1043 kilometrelik kablo hattı, 7 bin 528 yeni aydınlatma armatürü, 417 yeni trafo ile 792 yeni pano tesis ederek enerji altyapısını güçlendirdi.

Şirket, Kilis'te de 88 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet verebilmek adına 1365 trafo ve 4 bin 45 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kilis'te Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde aynı dönemde, 1964 armatür, 155 kilometrelik kablo ve 6 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Toroslar EDAŞ, yeni yatırımlar kapsamında 84 kilometrelik kablo hattı tesis ederken, 336 yeni armatür, 74 pano ve 20 trafonun montajını tamamlayarak enerji altyapısını güçlendirdi.

Hatay'da yeniden yapılanmaya enerji desteği

Toroslar EDAŞ, Hatay'da ise 731 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet verebilmek adına 11 bin 176 trafo ve 31 bin 257 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Şirket, Hatay'da Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde aynı dönemde, 35 bin 181 armatür, 3 bin 265 kilometrelik kablo, 295 trafo merkezi ve 326 dağıtım merkezinin bakımlarını gerçekleştirdi.

Yeni yatırımlar kapsamında 1040 kilometrelik kablo hattı tesis edilerek enerji altyapısı güçlendirilirken, 7 bin 655 yeni armatür, 296 yeni trafo ve 528 yeni pano montajı başarıyla tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji tedarikini aralıksız sürdürmek amacıyla Hatay Valiliği ve ilgili kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca şirket, deprem sonrası en fazla konut teslim edilen il olan Hatay'da, yeniden yapılanma sürecine kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji desteği sağlayarak kentin yaşamının canlanmasına katkı sunmaya devam ediyor.