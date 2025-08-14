Toroslar EDAŞ'tan Adana'daki Elektrik Kesintilerine İlişkin Açıklama

Toroslar EDAŞ, Adana'daki elektrik kesintileri ve alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintiler yaşanmasına neden oldu. Acil aksiyon planları devreye alınarak saha ekipleri ve yüklenici firmalar sahaya yönlendirildi. Toplamda 71 trafoda kalıcı çözüm sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Adana'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintiler yaşanmasına neden oldu. Toroslar EDAŞ, Adana'daki elektrik kesintileri ve alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-12 santigrat derece üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı. 1 Temmuz 2025'te 862 MW olan maksimum yük, geçtiğimiz hafta sonu 1.313 MW'a çıkarak yüzde 52 artış gösterdi. Bu olağanüstü talep, bazı trafolarda aşırı yüklenmeye sebep oldu.

Kesintiler, özellikle klima kullanımının ve usulsüz elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, sözleşme gücünün ve yasal sınırın çok üzerinde elektrik tüketimi yapılan bazı bölgelerdeki trafolarda meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintiler yaşanmasına neden oldu.

Kullanıcılarımızın, elektrik tüketim sınırının belirlenmesini sağlayan sözleşme gücünün yüksek oranlarda aşılmasına neden olan ve elektrik dağıtım şirketine bildirmeden yaptıkları yüksek güçlü elektrikli cihaz kullanımı (klima vb), kullanıcıların mevcut sözleşme gücüne göre tesis edilmiş olan elektrik dağıtım şebekesine ağır yük getirmektedir. Sözleşme gücünde artışa neden olacak özellikle yüksek güçlü elektrikli aletlerin kullanımı öncesi görevli elektrik dağıtım şirketine yapılacak güç artırım talepleri, elektrik altyapısı için gerekli yatırımların zamanında yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Acil aksiyon planları devreye alınarak saha ekipleri ve yüklenici firmalar sahaya yönlendirildi.

Adana Merkez: 34 trafoda güç yükseltimi, 9 trafoda yük aktarımı, 2 adet yeni trafo tesisi

Kuzey İlçeler (İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli): 8 trafoda güç yükseltimi, 7 trafoda yük aktarımı

Ceyhan ve Yumurtalık: 11 trafoda güç yükseltimi

Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk yarısında Adana'da kesintisiz ve kaliteli enerji için yaklaşık 295 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Yaklaşan yaz koşulları öncesinde yapılan bakım çalışmaları ile şehir genelinde enerji altyapısı güçlendirildi. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıla göre yüzde 33 artışla 6 bin 679 armatür bakımı ile yüzde 74 artışla 126 trafo ve yüzde 6 artışla 315 dağıtım merkezi bakımları gerçekleştirildi.

Yeni yatırımlar kapsamında geçen yıla oranla yüzde 53'lük artışla 707 km'lik kablo döşendi. Yüzde 22'lik artışla 5 bin 68 adet yeni armatür, yüzde 54 artışla 453 adet yeni pano, yüzde 42 artışla 216 adet yeni trafo montajı tamamlandı.

Toplamda 71 trafoda (yaklaşık 50 bin abone) kalıcı çözüm sağlandı. Yeni trafo tesisleri kurulması ve mevcut trafolarda güç artırımı çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu sayede kesintilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

2016 - 2020 yıllarını kapsayan 3. uygulama döneminde 31,1 milyar TL yatırımla Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket konumunda olan Toroslar EDAŞ, 2021-2024 yılları arasında da 35,2 milyar TL (2025 Haziran fiyatları ile) yatırım gerçekleştirerek en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi olma özelliğini sürdürmektedir. Bu doğrultuda elektrik dağıtım sisteminin gelecekte karşılaşılabilecek sorunlarını, talep-arz dengesizliğini, genişlemesini veya daralmasını öngörecek şekilde kısa ve orta dönemde 5 ve 10 yıllık planlamalar ile acil eylem stratejilerinin belirlenmesi, tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesi ile müşterilere sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir." - ADANA