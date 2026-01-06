Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da soğuk hava kaynaklı talep artışına karşı altyapı seferberliği

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay'da etkisini artıran soğuk hava koşullarıyla birlikte yükselen elektrik talebine karşı Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde ilave trafo kurulumları, güç yükseltmeleri ve yük dengeleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Hatay ve çevresinde yılın ilk günlerinden bu yana etkisini artıran soğuk hava koşulları, ısınma ihtiyacını ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebi de ani olarak arttırıyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından ise şehirde kapsamlı altyapı çalışmaları yürütülüyor. Şirket, Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde hem mevcut kesintilerin önüne geçmek hem de şebekeyi kalıcı olarak güçlendirmek amacıyla ilave trafo kurulumları, güç yükseltmeleri ve yük dengeleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Elektrikli ısınma kullanımının artmasıyla bazı mahallelerde şebeke üzerindeki yükün kısa sürede olağan seviyelerin üzerine çıktığı belirtilirken, Toroslar EDAŞ ekipleri bu duruma hızlı şekilde müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Bu ani artışa müdahale edebilmek amacıyla, yalnızca Hatay'dan değil, diğer illerden ve yüklenici firmalardan da destek alınarak 200'ün üzerinde personel, 75 araç ve iş makinesi ile sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Samandağ'da 4, Antakya'da 2 ilave trafo kurulumu tamamlanırken; Antakya'da 9, Defne'de 7, güç yükseltimi devreye alındı ve Samandağ'da ise 2 bölge ayrımı gerçekleştirildi.

Sahada devam eden çalışmalar çerçevesinde Samandağ'da 6 ilave trafo, 2 güç yükseltimi ve 1 bölge ayrımı; Antakya'da 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne'de ise 2 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı çalışmaları sürdürülüyor.

Yeni etapta kalıcı çözüm hedefleniyor

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni etapta ise Samandağ'da 12 ilave trafo, 6 güç yükseltimi ve 8 bölge ayrımı; Antakya'da 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne'de 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı yapılması öngörülüyor.

Şirket, yürütülen çalışmaların yalnızca anlık arızalara müdahale amacı taşımadığını, benzer yük artışlarının tekrar yaşanması ihtimaline karşı altyapının kalıcı olarak güçlendirilmesini hedeflediğini vurguluyor.

Şirket, sahada olmaya devam edecek

Türkiye'nin enerji altyapısında kamu hizmeti sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen şirketin, sorumluluk sahasında olan illerin tamamında 4 bin 64 çalışanıyla ve bölgenin insanlarından oluşan saha ekipleriyle kesintisiz enerji arzı için 7/24 esasına göre görev yaptığı aktarıldı. Şirket, Hatay'da deprem öncesinde olduğu gibi bugün de sahada olmaya devam ettiğini, bölgenin insanlarından oluşan ekipleriyle enerjinin kesintisiz sağlanması için sorumluluk almaya devam edeceğini belirtiyor. - HATAY