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Toroslar EDAŞ, Kilis'te Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürüyor

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Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor. 308 trafo ve 3 bin 824 kilometre hat uzunluğunda yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı. Kilis Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 773 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 15 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 234 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. İlde 85 binden fazla müşteriye hizmet veren şirket, toplam 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Ekipler, kentte 360 yeni aydınlatma armatürünün, 12 elektrik panosunun ve 7 trafo merkezinin montajını gerçekleştirdi. Şirket böylece 2024 yılının ilk 6 ayında koyduğu hedeflere ulaştığını duyurdu. Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlara ilişkin bilgi alınabilir.

Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor.

308 trafo ve 3 bin 824 kilometre hat uzunluğunda yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Kilis Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 773 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 15 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 234 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

İlde 85 binden fazla müşteriye hizmet veren şirket, toplam 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Ekipler, kentte 360 yeni aydınlatma armatürünün, 12 elektrik panosunun ve 7 trafo merkezinin montajını gerçekleştirdi.Şirket böylece 2024 yılının ilk 6 ayında koyduğu hedeflere ulaştığını duyurdu.

Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlara ilişkin bilgi alınabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Kilis Merkez Musabeyli Polateli Whatsapp Toroslar Elbeyli Kilis Yerel Haberler Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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