Toroslar EDAŞ'tan Antakya'ya 3 milyar TL'yi aşan enerji altyapı yatırımı

Toroslar EDAŞ, Antakya'da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hayata geçirilen büyük ölçekli konut projeleri ve yeni yaşam alanları için enerji altyapısını kapsamlı bir planlama ile güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, 2025 yılında Hatay genelinde 1,82 milyar liralık yatırım planlarken, yılın ilk on bir ayında gerçekleştirilen 1,2 milyar liralık bakım harcamasıyla birlikte toplam bütçesi 3 milyar lirayı aşan çalışmaları hayata geçirdi.

Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Antakya ilçesinde hayata geçirilen büyük ölçekli konut projelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Toroslar EDAŞ tarafından kapsamlı bir şebeke yatırımı yürütülüyor. Hatay Valiliği koordinasyonunda planlanan çalışmalar kapsamında, Dikmece ve Gülderen bölgelerinde tamamlanan ve yapımı süren yeni yerleşim alanlarının enerji altyapısı, artan talebi karşılayacak şekilde güçlendiriliyor.

Toplam 82 milyon TL'yi aşan yatırım bedeline sahip proje ile Antakya'nın kuzey aksında enerji altyapısı daha güçlü, esnek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulurken, çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

28 bin konut, okul ve ticari alanın enerji arzı güvence altında

Bu kapsamda, bölgede kurulan yeni dağıtım merkezleri arasında primer ring şebeke tesis edilerek, yaklaşık 28 bin konut, okul ve ticari alanın enerji arzı güvence altına alındı. Yatırım sayesinde yalnızca mevcut yerleşimlerin değil, bölgede planlanan yeni kamu yatırımları ve nüfus artışına bağlı oluşabilecek ilave taleplerin de karşılanması hedefleniyor.

"Antakya'nın enerjisini güvenli ve kesintisiz sağlamak önceliğimiz"

Sahada bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini vurgulayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Antakya'da hızla yükselen yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veriyor hem de bölgenin gelecekteki büyümesine hizmet edecek güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. 2025 yılı itibarıyla Dikmece Güldüren TOKİ projesini tamamlamayı, 2026 yılında da bölgede benzer yatırımları aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - HATAY