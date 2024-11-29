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Toroslar EDAŞ, 2024'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Toroslar EDAŞ, 2024'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayındaki bakım, onarım ve yatırım çalışmalarıyla Osmaniye'de enerji altyapısını güçlendirdi. Şirket, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dijital dönüşüm süreçlerine hız vererek kesintisiz ve kaliteli enerji sunmayı hedefliyor.

Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük eden firmalar arasında yer alan Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Osmaniye'de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de hizmet verdiği 3 bin 58 trafo ve 13 bin 106 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Osmaniye'nin enerji altyapısı güçlendiriliyor

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 2 bin 456 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 71 trafo ve 194 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 350 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 264 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 99 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 392 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 87 yeni elektrik panosu ve 62 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr, Web Chat Volt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0 (322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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