Toros Tarım Fabrikalarında Grev 56. Gününde: İşçiler Haklarını Talep Ediyor
Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım fabrikalarında işçilerin 56 gündür süren grevi, düşük ücretle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle devam ediyor. İşçiler hak ettikleri ücreti alana kadar greve devam edeceklerini açıkladı.
Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım fabrikalarında işçilerin grevi 56 gündür devam ediyor.
Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım fabrikalarında işçiler, düşük ücrete karşı çıktıkları için 56 gün önce greve gitti. 56 gündür süren grevde işveren ve Petrol-İş Sendikası arasındaki ücret anlaşmazlığı sürüyor.
Ağır sanayide vardiyalı çalıştıklarını belirten ve talep edilen ücretin karşılanarak haklarının verilmesini isteyen işçiler, hak ettikleri ücreti alana kadar grevin süreceğini açıkladı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi