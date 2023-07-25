Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alım kotasını artırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürü Ahmet Özdemir, geçmiş yıllarda günlük 400 ton olan hububat alım kotasının 1200 tona çıkartıldığını söyledi. Özdemir, alımın artması dolayısıyla yeni alan oluşturduklarını da aktardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürü Ahmet Özdemir, geçmiş yıllarda günlük 400 ton olan hububat alım kotasının 1200 tona çıkartıldığını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine, randevu sistemiyle sırası gelen çiftçinin buğdayını almaya devam ettiklerini belirtti.

İlçede geçmiş yıllarda günlük 400 ton olan hububat alım kotasının 1200 tona çıkartıldığını ifade eden Özdemir, alımın artması dolayısıyla yeni alan oluşturduklarını da aktardı.

Özdemir, Ayaş Alım Şefliğinin günlük kotasını da bin tona çıkardıklarının altını çizerek, "Burada da alımlar sürüyor. Amacımız, çiftçinin ürününü kısa süre içinde teslim almak." dedi.

Çiftçi Mustafa Demir ise TMO'nun alımlarından memnun olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin vermiş olduğu buğday fiyatları son derece makul ve çiftçiler olarak memnunuz." diye konuştu.