Toprak Mahsulleri Ofisi Beylikova Şubesi Yılın İlk Mahsulünü Teslim Aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beylikova Şubesi, açılan randevu sisteminin ardından yılın ilk mahsulünü teslim aldı. Eskişehir Beylikova TMO Şubesi'nin randevu sistemi açıldı. Randevu sisteminin açılmasıyla beraber mahsullerini teslim etmek isteyen çiftçiler sıraya girdi. Yeni yılın ilk mahsulü çiftçi Fikret Özdoğan tarafından teslim edilirken, Beylikova TMO Şubesi bölgedeki çiftçi ile üreticilere 'hayırlı ve uğurlu olsun' temennisinde bulundu.