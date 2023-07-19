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Toprak Mahsulleri Ofisi Beylikova Şubesi Yılın İlk Mahsulünü Teslim Aldı

Ekonomi Haberleri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beylikova Şubesi, açılan randevu sisteminin ardından yılın ilk mahsulünü teslim aldı. Eskişehir Beylikova TMO Şubesi'nin randevu sistemi açıldı. Randevu sisteminin açılmasıyla beraber mahsullerini teslim etmek isteyen çiftçiler sıraya girdi. Yeni yılın ilk mahsulü çiftçi Fikret Özdoğan tarafından teslim edilirken, Beylikova TMO Şubesi bölgedeki çiftçi ile üreticilere 'hayırlı ve uğurlu olsun' temennisinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beylikova Şubesi, açılan randevu sisteminin ardından yılın ilk mahsulünü teslim aldı.

Eskişehir Beylikova TMO Şubesi'nin randevu sistemi açıldı. Randevu sisteminin açılmasıyla beraber mahsullerini teslim etmek isteyen çiftçiler sıraya girdi. Yeni yılın ilk mahsulü çiftçi Fikret Özdoğan tarafından teslim edilirken, Beylikova TMO Şubesi bölgedeki çiftçi ile üreticilere 'hayırlı ve uğurlu olsun' temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Ekonomi Haberler

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