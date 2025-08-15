Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda memur sendikalarıyla yapılan zam görüşmesi sona erdi. İlk toplantıda 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklif eden hükümet, 2. toplantıda ise buna ek olarak taban aylığında 1000 lira artış teklif etti.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile bir araya geldi.

"TABAN AYLIĞA BİN LİRA ARTIŞ" TEKLİFİ

Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi.

Buna göre, memurların taban aylığına bin lira artış önerildi. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti.

Görüşmelerin hem mali dengeyi koruyacak hem de memurların ve memur emeklilerinin alım gücünü artıracak bir uzlaşıyla masada imzalanarak sonuçlanması bekleniyor.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: BU TEKLİF BEKLENTİYİ KARŞILAMAZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Taban aylığa bin TL sadece artışta bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz onu çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Önümüzde dört gün var. Görüştük ama hiçbir bağlayıcı cümle yok. Genele ilişkin teklifler var masada. Hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Süreç devam ediyor. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
