Sarı altında hasat başladı! Tarlada kilosu 130 TL

Ülke ihtiyacının büyük bir bölümü Kayseri'nin Tomarza ilçesinden karşılanan ve 'sarı altın' olarak bilinen çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı. Kabak çekirdeğinin kilosu kalite ve verimine göre bu sene 125 TL ile 130 TL arasında satılıyor.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'i Kayseri'den karşılanırken, üretilen yüzde 35'lik kabak çekirdeğinin yüzde 23'ü ise Tomarza'da üretiliyor. Tomarza'da 'sarı altın' olarak bilinen kabak çekirdeğinin hasadı başladı.

KİLOSU 125 İLE 130 TL ARASINDA

Erciyes Dağı'nın eteklerindekinde bulunan Tomarza'nın verimli topraklarında yetişen çerezlik kabak çekirdeği; 2023 yılında ise yaklaşık 152 bin dekar araziye ekildiği ve kıraç arazilerde dekar başına 40-45 kilo çekirdek elde edilirken sulu arazilerde ise 115-120 kilo çekirdek elde ediliyor. Kalite ve verimine göre bu sene 125 TL ile 130 TL arasında satılıyor.

ÜRETİCİ FİYATLARIN ARTMASINI BEKLİYOR

2023 yılı içerisinde ise toplamda 6-7 bin ton çekirdek elde edilmesi bekleniyor. Tomarza; kabak ekme, çapa, toplam ve patos yaparak dışa bağımlılıkta tamamen kendisini yenileyerek kendi yağı ile kavrulan konumuna geldi. Bununla beraber Tomarza ilçesine kurulan tesis sayesinde kabak çekirdeği eleme, tuzlama, kavurma ve paketleme sayesinde üreticiler, ürünlerin daha yüksek fiyatlara satmasını bekliyor.