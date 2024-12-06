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Tokat'tan Karadeniz'e Somon İhracatı Başladı

Tokat'tan Karadeniz'e Somon İhracatı Başladı
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Denizi olmayan Tokat'ın Almus ilçesinde kafes balıkçılığı ile yetiştirilen somonlar, Karadeniz'e gönderilerek büyütülmekte ve Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa'ya ihraç edilmektedir. Bu yılın sonuna kadar 40 ton somon ihracatı hedefleniyor.

Denizi olmayan Tokat'tan Karadeniz'e gönderilen somonlar, büyütülerek Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Denize 210 kilometre uzakta bulunan Tokat'ın Almus ilçesinde yürütülen kafes balıkçılığı faaliyetleriyle bu yılın son hasat dönemi başladı. Almus Baraj Gölü'nde yetiştirilen somonlar, Karadeniz'e gönderilerek burada büyütüldükten sonra Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 40 tonluk somon ihracatı hedeflenirken, sevkiyatlar büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Tırlara yüklenen balıkların oksijen değerleri mühendisler tarafından anlık olarak kontrol edilirken, balıklar vinç yardımıyla sevkiyata hazırlanıyor. Tokat'tan yola çıkan somonlar Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına açılarak kente balıkçılık alanında sağladığı katma değerle hem yerel ekonomiye hem de ülke ihracatına önemli bir katkı sunuyor.

"Balıklar Karadeniz'de büyüyecek ihraç olacak"

Almus barajında 6 yıldır kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, "Kafes balıkçılığıyla uğraşıyoruz. Bu yılki hasatlarımız başladı. Sinop ve Ordu'ya denize balık gönderiyoruz. Oradan da Rusya, Çin, Japonya olmak üzere birçok yere balıklarımız gidiyor. Yaklaşık 25 ton kapasitemiz var ama yıl sonuna kadar inşallah 40 ton balık vermeyi düşünüyoruz. Bu balıklar büyüyecek Karadeniz üzerinden Avrupa'ya ihracı olacak" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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