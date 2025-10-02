Tokat'tan 5 Ülkeye Somon ve Alabalık İhracatı

TOKAT'ta Almus Barajı'ndaki 29 çiftlikte üretilen alabalık ve somon balığı 5 ülkeye ihraç ediliyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Balık üretim yapan İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine bile, Rusya gibi ülkelere bile buradan somon ihracatı ve alabalık ihracatı yapıyoruzö dedi.

Tokat'ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünlerini destekleme projesi ile bölgede alabalık yetiştiren işletmelere yılda toplam 233 milyon lira destek sağlıyor. Barajın yapımına 1964 yılında Süleyman Demirel'in Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü zamanında başlandığını söyleyen Almus Kaymakamı Emre Çömen, "1966 yılında barajımız tamamlanmıştır. O günden bugüne de faaliyetler devam etmektedir çok büyük bir baraj, bölgenin en büyük barajlarından bir tanesidir. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim barajın etrafı araçla tam tur attığınızda yaklaşık 80 kilometre kadar gelebilen bir baraj. Büyüklüğü bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN ÜRETİMİMİZ YAKLAŞIK 2 BİN TON'

Balıkçılık faaliyetlerine proje olarak başlandığını, kapasitesinin 6 bin ton balık olduğunu ifade eden Kaymakam Çömen, "Şu an üretimimiz yaklaşık 2 bin tondur. Bu da alabalık ve somon noktasında ülke ihracatının yüzde 2'sine tekabül ediyor. Maddi değer olarak da yaklaşık 233 milyon liradır. Üretimimizin ihracatında birinci sırada Rusya'ya yer alıyor onu takiben İtalya, Yunanistan Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler var. Balık üretim yapan İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerine bile, Rusya gibi ülkelere bile buradan somon ihracatı ve alabalık ihracatı yapıyoruz. Bununla da ilçe olarak gurur duyuyoruz. Bizim 29 tane alabalık ve somon çiftliğimiz var" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,